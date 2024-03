Pe site-ul ministerului Economiei au fost postate, in consultare publica, documentele aferente programului de finanțare Femeia Antreprenor 2024. Propunerile și sugestiile de imbunatațire ale programului pot fi transmise pana in data de 12 martie la adresele de email: [email protected] si agentia.cluj@imm.gov.ro Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM, denumit in continuare Programul, este un program de incurajare și de stimulare a inființarii intreprinderilor mici și mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei,…