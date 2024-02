Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de azi, 19.02.2024, ora 1000, angajatii agentiilor pentru intreprinderi mici si mijlocii vor relua actiunile de tip grevist, prin participarea la proteste spontane si demararea procedurii pentru declansarea grevei generale pe termen nelimitat, pana cand solicitarile vor fi solutionate iar…

- Salariatii agentiilor pentru intreprinderi mici si mijlocii au reluat luni protestele, demarand si procedura pentru declansarea grevei generale pe termen nelimitat, pana cand solicitarile legate de problemele salariale vor fi solutionate, a anuntat Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie…

- Protestele iau amploare in Romania! Statisticienii din cadrul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii au declansat marti un protest spontan, solicitand punerea in aplicare a Memorandumului privind salarizarea in sistemul statistic, informeaza Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie…

- Statisticienii din cadrul a 6 Agentii pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din țara, intre care și Iași, au declanșat astazi un protest spontan, principala revendicare fiind salarizarea la nivelul aparatului central. In semn de protest fața de nepunerea in aplicare a Memorandumului privind salarizarea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat, vineri, la finalul sedintei de Guvern ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta care vine sa completeze legislatia privind functionarea instalatiilor si echipamentelor sub presiune. ”Sunt introduse masuri mai stricte si totul vine in urma…

- „Celor prezenti astazi la targ, companii care furnizeaza servicii, care furnizeaza mobilier, echipamente, care furnizeaza produse romanesti romanesti impreuna cu producatorii, si sunt producatori de traditie, cei care fac echipamentele pentru bucatarii din inox, cei care fac saltele, care fac diverse…