Rezervarile pe litoral sunt in creștere. Riviera romaneasca pastreaza trendul ascendent, rezervarile pentru primele doua luni, fata de perioada similara a anului trecut, fiind in medie cu 25% mai mari, chiar daca tarifele au crescut cu 10-15%, potrivit datelor transmise de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism ( ANAT ). Programele „Inscrieri Timpurii” s-au bucurat de un interes major, rezervarile pornind inca din toamna anului trecut cu reduceri de pana la 60% din tariful pachetelor de baza. La acest lucru au contribuit si voucherele de vacanta a caror valoare in 2023 a fost de aproape doua…