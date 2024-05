Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta care prevede ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) poate initia si desfasura proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica exclusiv in scopul realizarii de proiecte de construire, modernizare, extindere si reconversie…

- Ministerul Economiei , in calitate de minister de resort, poate initia si desfasura proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica exclusiv in scopul realizarii de proiecte de construire, modernizare, extindere si reconversie a capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare de…

- Astfel, Executivul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea optimizarii procesului…

- Guvernul adopta azi o Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naționala Loteria Romana, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Salariații Loteriei Romane beneficiaza in acest an de o creștere a veniturilor…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care extinde programul de ajutor financiar pentru tinerele mame aflate in situatii defavorizate. Totodata, mamele cu copii bolnavi sunt scutite de plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical. Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de…

- Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Actul normativ aprobat face parte din demersurilor de consolidare a capacitatii de asigurare cu resurse umane a structurilor din sistemul de aparare, ordine publica…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat in transparența decizionala proiectul de Ordonanța de Urgența privind acordarea de granturi in industria prelucratoare, ediția 2024. MEAT susține operatorii economici din Romania in vederea dezvoltarii potențialului de producție…

- Veste incurajatoare pentru mediul de afaceri din Romania. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca sunt disponibile fonduri in valoare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. Aceasta inițiativa vine in cadrul unei noi…