Atenție! SARS-CoV-2 afectează toate cele cinci simțuri Virusul SARS-CoV-2 afecteaza toate cele cinci simțuri – gustul, mirosul, vederea, auzul și simțul tactil – potrivit unor studii internaționale prezentate de UMF ”Grigore T. Popa” din Iași, Știm deja ca printre simptomele care anunța infectarea cu SARS-CoV-2 se afla pierderea mirosului și a gustului. Pierderi de auz Iata ca o metanaliza, publicata in martie 2021, in International Journal of Audiology raporteaza ca pana la 7.5% din pacienții cu COVID prezinta pierderi de auz, 15% prezinta tinnitus și pana la 8% prezinta tulburari de echilibru. Mecanismele acestor alterari in auz și echilibru nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

