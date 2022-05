Atenție! Antibioticele favorizează apariția infecțiilor fungice Un recent studiu evidențiaza ca antibioticele pot mari riscul apariției unor infecții fungice severe. Contra infecțiilor provocate de bacterii avem la indemana molecule numite antibiotice. Descoperirea lor a revoluționat medicina! In ultimele decenii, aceste molecule au fost folosite extrem de frecvent. Este și explicația pentru care din ce in ce mai multe bacterii reușesc sa ocoleasca modul de acțiune a antibioticelor și de ce este mai dificila dezvoltarea de noi clase de antibiotice. Pe langa rezistența la antibiotice, folosirea excesiva a acestei familii de medicamente are și alte consecințe.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

