Atenție! Băuturile îndulcite pot accelera calviția precoce la bărbați Excesul de bauturi indulcite (carbogazoase, sucuri de fructe etc.) ar accelera apariția calviției precoce la barbați, avertizeaza un studiu științific realizat de cercetatorii de la Universitatea Tsinghua din Beijing și publicat in revista Nutrients. Studiul a fost realizata intre lunile ianuarie și aprilie 2022, la care au participat 1.028 de barbați chinezi, cu varste intre 18 și 45 de ani, care nu aveau boli psihice sau fizice. Participanții la studiu au raspuns la o serie de intrebari legate de obiceiurile lor alimentare și existența sau nu a unor probleme capilare. Autorii studiului au observat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent realizat de cercetatorii de la University College London (UCL) a facut lumina asupra modului in care percepția noastra asupra culorilor se schimba pe masura ce imbatranim. Pe masura ce inaintam in varsta, simțurile gustului, mirosului, auzului și vazului devin mai puțin acute, iar acum…

- Un grup de turiști ruși a devenit primul contingent de calatori straini care a primit permisiunea sa intre in Coreea de Nord de la inceputul inchiderilor de frontiera anti-pandemice din ianuarie 2020. Informația a fost confirmata de autoritațile provinciale ruse și de un ghid turistic occidental, reprezentand…

- O echipa de specialiști indonezieni au detectat circa 33 de microplastice intr-un kilogram de sare de bucatarie, ceea ce inseamna ca oamenii inghit peste 1.000 de astfel de particule intr-un an. Un studiu, realizat la Universitatea indoneziana Andalas, prezentat in Daily Mail , a examinat sarea de bucatarie…

- Dezvaluirile facute recent de PUTEREA privind tunul financiar de 28.000.000 de euro pregatit la Aeroportul Otopeni de sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, nu au ramas fara ecou și deja s-a sesizat o instituție de forța a statului roman. PUTEREA a semnalat…

- Cercetatorii britanici au publicat saptamana aceasta un studiu, in revista Jama Neurology, care identifica 15 factori medicali și sociali ce maresc riscul de demența precoce. Pentru a stabili ce factori medicali și sociali maresc riscul de demența precoce, cercetatorii au analizat baza de date aparținand…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut guvernelor majorarea taxelor pe bauturile alcoolice, inclusiv pe produsele care sunt scutite, cum este vinul, in unele țari europene. Potrivit OMS, taxele ar trebui marite și in cazul bauturilor indulcite. OMS face aceste propuneri in condițiile in care,…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse informeaza ca, incepand cu 1 noiembrie 2023, vor fi lansate programele naționale de finanțare cu garanția statului și dobanda subvenționata denumite „StudentInvest” și „FamilyStart”. Programele „Family Start” și „Student Invest” sunt disponibile…