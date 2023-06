O grupare de luptatori pro-ucraineni și de etnie rusa, a transmis vineri ca inca se afla pe teritoriul Rusiei, unde se lupta cu trupele regulate ale Moscovei, in apropierea graniței dintre cele doua state aflate in razboi. Joi, oficiali ruși au declarat ca au fost respinse trei atacuri de peste granița, in regiunea Belgorod, potrivit […] The post Atacurile ”partizanilor”: Care sunt efectele pentru derularea conflictului și pentru puterea politica din Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .