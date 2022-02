Dezvaluirile PRESSALERT.ro din ultimele zile legate de scandalul de la Colterm au provocat dezbateri aprinse pe grupul inchis de Facebook ”Membri USR PLUS Timiș”. Anunțul PRESSALERT.ro legat de faptul ca vor urma informații surpriza despre modul in care administrația condusa de Dominic Fritz a acționat in ultimul an pe subiectul termoficarii a provocat o vie […] Articolul Atacuri la adresa PRESSALERT.ro pe grupul intern de Facebook al USR Timiș. Cine l-a plagiat pe Nicolae Robu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .