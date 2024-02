Metsola. Tudor Ciuhodaru nu mai are ”familie”

TRANSPORT LOCAL O nouă rută pentru confortul băimărenilor

Pe străzile din Baia Mare va circula o nouă cursă URBIS. Începând cu data de 1 martie, operatorul băimărean de transport călători introduce o nouă linie de transport și anume numărul 20.