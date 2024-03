Ce veste așteaptă România de la cancelarul austriac Nehammer, în martie Cancelarul austriac Karl Nehammer, principalul opozant al intrarii Romaniei in Schengen, se va afla, in urmatoarele zile, alaturi de alți lideri europeni la București la Congresul PPE. O buna ocazie pentru a se aborda și „chestiunea Schengen”, dupa cum spune europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Congresul PPE, la care va fi prezent Nehammer, va reuni peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari, printre care se vor numara presedintele Comisiei Europene, presedintele Parlamentului European, sefi de state si de guverne, presedintii de partide din partea PPE, dar si comisarii europeni care fac parte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Bucurestiul devine centrul politic al Europei”, a scris, sambata, Nicolae Ciuca intr-o postare pe reteaua X (fosta Twitter).Liderul PNL se refera astfel Congresul Partidului Popular European, care va avea loc in Capitala, saptamana viitoare.”La invitatia PNL, cei mai importanti sefi de stat si de guvern…

- Șefa Comisiei Europene, presedinta Parlamentului European, sefi de state si de guverne, reuniți la București Partidul Național Liberal organizeaza la București cel mai important eveniment politic al anului. In perioada 6-7 martie are loc congresul Partidului Popular European, cea mai mare familie…

- In fața propunerii Comisiei Europene de extindere a liberalizarii comerțului cu Ucraina, Partidul Național Liberal (PNL) din Romania și-a asumat rolul de lider in apararea intereselor fermierilor romani. Sub conducerea prim-vicepreședintelui PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, PNL a acționat hotarat,…

- Europarlamentarul Renew Europe, Dragos Tudorache, supleant in subcomisia pentru securitate si aparare (SEDE) din Parlamentul European, a declarat miercuri, 21 februarie, pentru News.ro, ca a fost detectat un software de supraveghere la unele telefoane mobile ale unor membri ai SEDE si ca acum trebuie…

- Poziția de comisar european pentru aparare ar putea sa se regaseasca in componența viitoare Comisii Europene in condițiile in care UE iși consolideaza capacitațile militare din cauza razboiului din Ucraina. Aceasta propunere i-a fost facuta actualei președinte Ursula von der Leyen, care a fost de acord,…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, 7 februarie, in discursul din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca așteapta intrarea completa a Romaniei in Schengen, adica și cu granițele terestre.„Este inceputul unui an crucial pentru viitorul Uniunii Europene. Ca și in urma cu 5 ani,…

- Partidul Popular European (PPE) isi va organiza congresul pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat.Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas,…

- Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas, congresul Partidului Popular European va avea loc pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat, informeaza…