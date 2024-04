Stiri pe aceeasi tema

- Noul terminal al aeroportului de la Timișoara „a crescut sub ochii mei, an de an, și ma simt implinit sa-l vad astazi finalizat”, iar „Timișoara are acum un aeroport așa cum merita”, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Suntem aici pentru a ne bucura impreuna pentru Timișoara, dar mai…

- Liberalii timișeni au decis oficial cine va reprezenta partidul la proximele alegeri locale, dar și pe cine vor susține la Europarlamentare. Nicolae Robu, la Timișoara, și Alin Nica, la CJT, sunt alegerile PNL, in timp ce pentru mersul la Bruxelles vor fi susținuți veșnica ”banațeanca” Alina Gorghiu,…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu , a anuntat, luni, ca a cerut Guvernului includerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Craiova in lista penitenciarelor care trebuie relocate in afara zonelor urbane. ”Am solicitat, astazi, Guvernului Romaniei, printr-o adresa din partea Primariei…

- Biserica Ortodoxa Romana din Charleroi (Belgia) a fost pradata de hoți vineri noaptea, aceștia furand toate crucile, sfeșnicele, candelele, cadelnița, dar si cutia cu sfintele moaște ale sfinților inchisorilor comuniste . Anuntul a fost facut pe pagina sa de Facebook de parintele Bogdan Florin Vlaicu…

- Banca Nationala a Romaniei anunța ca a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie 2024, o moneda din argint cu tema Constantin Brancuși – Surse romanești și perspective universale. Aversul monedei prezinta o parte din cladirea Muzeului Național de Arta din Timișoara, inscripția…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa, in aceasta seara, in Turcia, partida retur din sferturile de finala ale Cupei Challenge. Meciul cu Nilufer Belediyespor Bursa este exxtrem de greu pentru formația lugojeana, care a pierdut primul joc, disputat la Lugoj, cu 1-3. Pentru calificarea…

- Fostul director al RATC Constanta, Dumitru Coiciu, a murit. Anuntul a fost facut pe profilul de Facebook, al fiului sau, Radu Coiciu.Senatorul Felix Stroe, presedinte PSD Constanta a postat pe pagina de socializare un mesaj la decesul prietenului, colegului, colaboratorului si profesionistului Dumitru…

- Odata cu creșterea valorii tichetelor primite pentru donare de sange, numarul de donatori a crescut. Din acest motiv, accesul la donarea de sange in Ploiești a fost restricționat. Anunțul a fost facut de coordonatorul Centrului de Transfuzie Sanguina Ploiesti, Georgeta Hanganu, pe pagina sa personala…