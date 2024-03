Stiri pe aceeasi tema

- In luna octombrie a anului 2022, presa din Romania era pe jar dupa ce a aparut zvonul ca Elon Musk urma sa participe la o petrecere de Halloween la castelul Bran. Evenimentul a fost inca de la inceput invaluit in mister și a aparut in ochii multor oameni drept o reclama mascata. Ovidiu Toma și-a facut…

- Suedezii de la Ikea au deja 3 magazine in Romania, doua in București și unul in Timișoara, iar acum au in plan sa construiasca inca un magazin in Iași. Noul magazin Ikea va fi construit in ”capitala Moldovei”, Iașul fiind unul dintre județele din Romania cu o dezvoltare fulminanta, dat fiind ca va fi…

- Pe piața imobiliara se contureaza un paradox interesant: in ciuda amanarilor romanilor de a cumpara locuințe, prețurile continua sa inregistreze o creștere semnificativa. In cazul apartamentelor noi, acest fenomen poate fi parțial justificat prin creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, in ceea ce privește…

- Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei Dinamo, a fost persoana care a facut anunțul despre trecerea in neființa a lui Gheorghe Iamandi, postand pe contul sau de Facebook. ”In urma cu aproape 40 de ani, pe 25 aprilie 1984, intra in minutul 77 al returului cu Liverpool, in semifinale de Cupa Campionilor…

- Sase cetateni din Pakistan, toti suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii unui migrant din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti. Cei sase au acte de sedere in Romania.Politistii au identificat sase suspecti in cazul uciderii, pe o strada…

- Fermierii și transportatorii vor putea sa-și strige nemulțumirile in București. Acest lucru este posibil dupa ce Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei a aprobat protestul. Potrivit edilului, protestul va avea loc in Piața Constituției in zilelele de duminica, luni și marți. La manifestație sunt…

- Temperaturile extreme din Romania au rupt șine de cale ferata, provocand intarzieri de trenuri in unele zone, a anunțat compania CFR SA.„Temperaturile extreme inregistrate in cursul nopții, care in unele zone au fost de pana la -17°C, au provocat pe raza mai multor Sucursale Regionale CF (Galați, Iași,…

- Intr-o incercare de a va dezvalui ceea ce nu ați putut urmari atunci, va prezentam acum discursul care n-a mai fost televizat și ce avea de gand Ceaușescu sa ii spuna multimii in acea fatidica zi a izbucnirii Revoluției la București.„Vreau sa declar deschis ca nu aș raspunde increderii acordate de popor…