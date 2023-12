Zi de doliu național in Cehia, dupa ce un student al Universitații din Praga a comis cel mai sangeros atac armat, ucigand 14 colegi și ranind alți 25. Ies la iveala și detalii șocante din ancheta deschisa de poliție. Inainte de masacru, tanarul și-a ucis tatal și a postat pe o rețea de socializare un […] The post Atacatorul din Praga și-a ucis tatal și apoi a comis masacrul. Ce motiv a avut studentul ucigaș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .