Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au dispus in cursul zilei de ieri, 6 iunie a.c., reținerea pentru 24 de ore a doi barbați, cercetați in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de influențarea declarațiilor. In fapt, din activitațile investigative a rezultat ca, in cursul lunii mai a.c., aceștia s-ar fi deplasat la locuințele unor persoane, ce au calitatea de martori intr-un dosar penal intocmit in urma unei stari conflictuale inregistrate in cursul lunii februarie 2023, in incinta unui local public din Turda, cu scopul de a le…