Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat, joi seara, ca va anunta saptamana viitoare daca va candida la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. „Dupa ce se vor fi incheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai putin de trei zile, vom lua o decizie. (…) Dupa aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom…

- Zuckerman a declarat, in cadrul conferintei Tech Dialogues: IT & Medicine, organizata de Romanian American Chamber of Commerce – IT Chapter, ca ”persoana care este numarul 2 in DNSC este o sustinatoare a comunistilor chinezi, sustine Huawei, sustine Lenovo”. Acesta a subliniat ca Directoratul nu poate…

- Bilantul violentelor din Noua Caledonie a crescut vineri la sapte morti, odata cu moartea prin impuscare a unui barbat de 48 de ani de catre un politist, la o zi dupa ce presedintele Emmanuel Macron a facut apel la o „revenire la calm” si a avertizat in privinta unui derapaj de tip „Vestul Salbatic”,…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 30 aprilie – 19 mai 2024 va fi suspendat parțial traficul rutier pe bd. Renașterii Naționale, tronsonul cuprins intre strazile Bogdan Voievod și Calea Orheiului și pe str. Meșterul Manole, tronsonul cuprins intre bd. Mircea cel Batrin și str.…

- Suma se ridica la 2.856 de lei si, recent, Tribunalul Constanta a respins apelul declarat de Uniunea Judeteana a Pensionarilor impotriva hotararii initiale a Judecatoriei prin care pensionarii au devenit buni de plata.Uniunea Judeteana a Pensionarilor din Constanta a fost obligata in instanta de catre…

- Astazi, 24 aprilie, au fost reluate lucrarile de amenajare a trotuarului din str. Socoleni intersecție cu str. Calea Orheiului, noteaza Noi.md. Lucrarile au loc in contextul construcției benzii suplimentare de virare in aceasta zona, cu scopul de a facilita tranzitul autovehiculelor care fac virajul…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 10 aprilie - 10 mai 2024, in intervalul de timp 09:00-16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Petricani, tronsonul cuprins intre strazile Mihai Viteazul și Calea Orheiului. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii…

- Casa Tatovici din Focșani și-a recapatat farmecul de odinioara, dupa ce a fost reabilitata in cadrul unui proiect derulat de Consiliul Județean Vrancea, finanțat din fonduri europene și finalizat la sfarșitul anului 2023. Aceasta adevarata bijuterie arhitecturala, care va gazdui Secția de științe ale…