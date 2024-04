România, avans surprinzător în „topul fericirii” Romania, Cehia și Lituania au urcat recent in „Topul Fericirii” din acest an – și au un scor deosebit de ridicat in ceea ce privește fericirea persoanelor cu varsta sub 30 de ani. Cand Raportul anual al fericirii mondiale a fost publicat in martie 2024, nu a fost o surpriza sa vedem ca țarile scandinave […] The post Romania, avans surprinzator in „topul fericirii” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

