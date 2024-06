Laureații ediției a III-a a Concursului pentru copii ”Haine din materiale reciclabile” In data de 5 Iunie 2024 Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda in parteneriat cu Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” Turda si Primaria Municipiului Turda prin Compartimentul de protecția mediului au organizat ediția a III-a a Concursului online ”Haine din materiale reciclabile”dedicat Zilei Internaționale a Mediului Inconjurator. Concursul a fost gandit initial pentru elevii din clasele primare și gimnaziale din municipiul Turda, dar pentru ca am avut solicitari de participare din partea unor cadre didactice din judetele Bihor si Brasov, precum si din Republica Moldova, el a devenit international.… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

