- Aproape de finalul campaniei electorale am realizat un scurt interviu cu profesorul Ciprian Rigman principalul contracandidat al primarului Cristian Matei la alegerile locale din 9 iunie. Turdean 100%, profesor de istorie de 20 de ani, serios, civilizat și muncitor, Ciprian Rigman și-a derulat campania…

- Alianța Dreapta Unita (ADU) anunța ca președintele USR, Catalin Drula, va veni miercuri, 5 iunie, in Turda, pentru a susține candidații Alianței Dreapta Unita intr-un moment extrem de important. Cu doar cateva zile inainte de vot, doar cateva procente il despart pe candidatul ADU, profesorul Ciprian…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a prezentat miercuri, 15 mai, datele unui studiu sociologic din care reiese ca 36 la suta dintre medici sufera de epuizare emoționala, fizica și mentala cauzata de stres la locul de munca, iar 58 la suta dintre cei sub 35 de ani vor sa paraseasca…

- Un expert arata cine ii finanteaza pe cumparatorii care cumpara de multe ori ”cu banii jos” apartamente la preturi de peste 100.000 de euro in Bucuresti. In mare parte, tinerii sunt cei care fac achizitiile, cu banii parintilor, fiind vorba despre corporatisti, IT-isti, medici.

- Romania este in top in clasamentul european in ceea ce privește numarul tinerilor care nu au un loc de munca și nici nu studiaza. Asta, cu toate ca joburi sunt din belșug. Pe piața este o lipsa acuta de mana de lucru, iar Romania importa in fiecare an zeci de mii de muncitori din Asia de Sud-Est.

- Numarul tinerilor din Romania cu drept de vot il depașește in 2024 pe cel al seniorilor ajunși la 65 de ani sau trecuți de varsta „oficiala” a pensionarii. Mai mult, pentru 1.115.992 de persoane 9 iunie poate reprezenta ziua primului vot.Cele mai recente date ale Autoritații Electorale Permanente din…

- Toți oamenii au observat ca, de ani buni, ceva se petrece. Parca totul e cu susul in jos, normalul a devenit anormal, frumosul – urat și invers. Și nu puțini sunt cei care simt ca viața le este schimbata din temelii și nu intotdeauna la modul placut. Un exemplu, ca multe altele… S-a ajuns in situația…

- Locuitorii unui oraș din Romania au castigat un proces cu administratia locala si vor primii inapoi banii pe impozitele majorate. Acestia au inceput actiunea in instanta in urma cu trei ani, dupa ce taxele le-au fost majorate cu pana la 50%.