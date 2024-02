Un atac armat a avut loc in fața unui tribunal din Istanbul. In urma acestuia, șase persoane, intre care trei ofițeri de poliție au fost grav raniți. Informația a fost confirmata de catre ministrul de interne Ali Yerlikaya, care a precizat ca cei doi atacatori au fost uciși. Potrivit primelor informații, cei doi barbați inarmați erau membri ai partidului de extrema-stanga Frontul Revoluționar de Eliberare a Poporului (DHKP-C). Aceștia ar fi deschis focul asupra unui punct de control al poliției instalat in fața tribunalului. „O tentativa de atac terorist a avut loc in fața tribunalului Caglayan”,…