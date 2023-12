Atac armat la Bruxelles: Patru răniţi. Una dintre victime, în stare gravă – VIDEO Poliția din capitala belgiana a intrat in alerta, dupa producerea unui atac armat soldat cu ranirea mai multor persoane. S-a intamplat miercuri seara, 6 noiembrie. Patru persoane au fost ranite, una dintre ele grav, miercuri seara, intr-un atac armat ce avut loc pe o artera comerciala importanta din Bruxelles, a anuntat politia din capitala Belgiei, […] The post Atac armat la Bruxelles: Patru raniti. Una dintre victime, in stare grava – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au fost trase, miercuri seara, pe bulevardul La Toison d'Or, o artera comericala in general foarte frecventata, in apropierea unei galerii comerciale cu numeroase marci mari din Bruxelles, Belgia, informeaza AFP, citata de News.ro.Patru persoane au fost ranite, intre care una grav, in…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care una grav, miercuri seara, intr-un atac armat pe o artera comerciala importanta din Bruxelles, a anuntat politia din capitala Belgiei, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Autorul sau autorii atacului parasisera locul incidentului cand politistii au intervenit…

- Cel putin noua persoane au murit si alte 23 au fost ranite, sambata, dupa ce mai mulți barbați inarmați au atacat mina Poderosa din Peru cu explozibili și au luat ostatici, a anunțat Ministerul de Interne, citat de Reuters.Poliția a transmis ca a „preluat controlul asupra situației”, dupa ce a arestat…

- Accident cumplit, in urma cu puțin timp, pe E70, pe raza localitatii Peretu, județul Teleorman! In urma impactului violent dintre doua autoturisme, o fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite.

- Cinci persoane, printre care și un copil, au fost ranite cand doua masini s-au ciocnit dupa ce un sofer a vrut sa vireze fara sa se asigure. Accidentul de circulație a avut loc luni dimineața, in zona Farii Catelu din Capitala. Cinci persoane, printre care și un copil, au fost ranite, in aceasta dimineața,…

- Statele Unite sunt zguduite de o noua drama. Un individ a impușcat mortal mai multe persoane, alte zeci fiind ranite, in Lewiston, statul american Maine. Suspectul a fost identificat și se incearca prinderea lui. Cel puțin 22 de oameni au fost uciși. Și alte 50-60 de persoane au fost ranite, potrivit…

- Doua persoane au fost ucise in aceasta seara de focuri de arma in capitala Belgiei, Bruxelles, iar suspectul a fugit si este dat in urmarire de politie. Potrivit procurorilor citati de France Presse, cele doua victime aveau nationalitate suedeza. La randul sau, corespondentul RRA Bogdan Isopescu ne-a…

- Zece pacienti internati in spitalele din Capitala se afla in stare medie sau usoara. Pana acum, 31 de pacienți au fost externați din unitați medicale din Romania, iar unul din Graz, Austria.