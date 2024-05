Accident grav pe DN 24, în Vaslui. Un om a murit, iar alte 2 persoane sunt în stare critică VIDEO Un accident rutier a avut loc in comuna Șerbești pe DN24, intre un autoturism și 2 motociclete, urmat de incendierea autoturismului. Evenimentul s-a soldat cu 3 victime (din datele inițiale). Din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași o autospeciala de intervenție și a fost direcționat și elicopterul SMURD catre eveniment.Primele forțe și mijloace ajunse la locul evenimentului sunt din cadrul ISU Vaslui, respectiv SAJ Vaslui.In urma evenimentului au rezultat 4 victime: una declarata decedata, 2 in stop cardio-respirator și una conștienta (conducatorul autoturismului) evaluata de echipajul SAJ… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

