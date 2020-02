Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se afla în posesia unei înregistrari audio a controlorilor de trafic aerian care dovedeste ca Teheranul a stiut de la bun început ca avionul de linie al companiei Ukraine International Airlines (UAI), prabusit la 8 ianuarie, a fost doborât cu o racheta, a declarat luni…

- Desi Kremlinul sustine ca nu are nicio legatura cu evenimentele sangeroase care s-au petrecut la Kiev in ianuarie-februarie 2014 si conflictul armat din sud-estul Ucrainei, presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa-i predea cinci fosti ofiteri Berkut care…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au convenit sa inceapa sa lucreze imediat in vederea unui nou schimb de prizonieri, a anuntat administratia prezidentiala de la Kiev, citata de Reuters. Putin si Zelenski au stabilit marti, intr-o convorbire…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins din nou joi acuzatiile privind implicarea armatei Rusiei in conflictul din estul Ucrainei, spunand ca exista mercenari care lupta de ambele parti, relateaza DPA.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca locuitorii regiunilor separatiste din estul Ucrainei ar putea deveni tintele fortelor guvernamentale de la Kiev daca acestea vor primi controlul total al frontierei dintre regiunile respective si Rusia, transmite Reuters. Vorbind la o zi dupa prima…

- Ucraina va face tot ceea ce ii sta in puteri pentru a pune capat operatiunilor militare in estul tarii pe cale diplomatica, insa daca Rusia nu va pune in aplicare acordurile de la Minsk, Kievul este pregatit 'sa construiasca un zid' care sa se separe Donbasul de restul teritoriului ucrainean, a declarat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele aflate în regiunea de conflict Donetk, înainte de un summit care urmeaza sa aiba loc saptamâna viitoare și în cadrul caruia se va întâlni cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza Mediafax, citand…

- Presedintele ucrainean s-a deplasat vineri pe frontul din estul Ucrainei, cu trei zile inainte de prima sa intrevedere cu liderul rus Vladimir Putin pentru relansarea negocierilor de pace cu privire la singurul conflict armat activ din Europa, relateaza AFP. Aceasta intrevedere ce va avea loc la Paris,…