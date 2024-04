Volodimir Zelenski a trecut la măsuri disperate: Scade vârsta de încorporare în Armată! Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un proiect de lege pentru reducerea varstei de mobilizare militara de la 27 la 25 de ani, in conditiile in care fortele armate raman fara oameni in fata invaziei ruse, informeaza AFP. Proiectul de lege, care a fost adoptat in urma cu un an de parlamentari si astepta promulgarea de catre presedintie, va intra in vigoare miercuri, a precizat Rada, parlamentul Ucrainei, pe site-ul sau. Guvernul ucrainean trebuie apoi sa alinieze diferitele texte de reglementare la noua situatie privind mobilizarea in termen de sase luni. Inrolarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

