AS.ro LIVE | Geraldo Alves, antrenorul secund al echipelor de tineret de la Rapid, va fi invitatul lui Dan Pavel (10:30)

- Rapid a anunțat oficial ca Geraldo Alves a semnat cu echipa din Giulești. Fostul fundaș central va fi antrenor secund la echipele de Tineret și U17, așa cum anunța GSP pe 25 octombrie. Geraldo Alves, campion al Romaniei cu Astra, in sezonul 2013/2014, s-a apucat de antrenorat. A obținut Licența B in…

- Daniel Oprita i-a dat replica lui Florin Talpan dupa ce juristul CSA Steaua l-a criticat. Oprita a spus ca Florin Talpan nu poate fi oprit. Antrenorul lui CSA Steaua a dat de inteles ca ar vrea ca cineva din clubul Armatei sa ia atitudine in privinta lui Florin Talpan. Oprita a zis ca nu mai […] The…

- Fostul campion al Romaniei cu Astra Giurgiu, Geraldo Alves, face o mutare spectaculoasa inaintea meciului dintre Rapid și FCSB, programat duminica, 5 noiembrie 2023, de la ora 20:30, pe Arena Naționala, in ultima etapa a turului sezonului regulat al Ligii 1.

- Giani Cretu, selectionerul nationalei de volei masculin a Sloveniei, este invitatul lui Dan Pavel la AS.ro LIVE. Sub comanda lui Giani Cretu, Slovenia a castigat medalia de bronz la Campionatul European din acest an. Cel mai bun antrenor roman de volei vine cu povesti savuroase la AS.ro LIVE. In 2022,…

- AS.ro LIVE | Ana Bodea va fi invitata lui Dan Pavel, in emisiunea care incepe de la 10:30. Actrita va veni cu povesti de senzatie. Ana Bodea are 23 de ani si este actrita in serialul difuzat pe Antena 1, „Lia, sotia sotului meu”. AS.ro LIVE | Ana Bodea, invitata lui Dan Pavel, de la […] The post AS.ro…

- AS.ro LIVE | Stefan Latescu este invitatul special de joi al lui Dan Pavel, de la 10:30. Luptatorul care a facut senzatie la debutul in Glory vine sa isi spuna povestea de succes. Romanul in varsta de 21 de ani tocmai a obtinut victoria carierei, in direct in AntenaPLAY. L-a invins prin decizie unanima…

- AS.ro LIVE | Alex Bourceanu este invitatul special al lui Dan Pavel, de la 10:30. Fostul mijlocaș, care a adunat 27 de selecții la naționala Romaniei vine cu noi dezvaluiri din cariera lui. Bourceanu s-a retras din fotbal in 2019, dupa o ultima experiența la SCM Gloria Buzau. Fostul internațional a…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…