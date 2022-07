Stiri pe aceeasi tema

- Numai zece state din Occident si-au respectat promisiunea de a livra Ucrainei armament, dupa ce Occidentul a promis livrari de armament in valoare de 80,7 miliarde de euro. Romania, Portugalia, Croatia si Coreea de Sud n-au trimis nimic, arata un studiu realizat de Institul de Economia Mondiala din…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…

- Romania raised its benchmark interest rate by a full percentage point more than forecast as the country sought to catch up with eastern European peers who have battled inflation with a sweeping round of hikes, according to Bloomberg. The central bank raised the key interest rate by 100 basis points…

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- Franta a desfasurat in Romania, unde actioneaza ca natiune-cadru a fortelor NATO, un sistem de aparare sol-aer de ultima generatie, in fata amenintarilor pe care le genereaza conflictul din Ucraina, a anuntat joi Statul Major al Fortelor Armate franceze, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Pus in functiune…

- Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat, luni, ca a declansat o noua procedura pentru selectarea a inca 11 candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Decizia MJ vine dupa ce, in februarie, doar doi procurori au fost admiși sa ocupe posturi de procuror european delegat. Patru procurori…

- Marilena Nedelcu De mai bine de 10 ani, pacienții cu afecțiuni hematologice din Romania au acces la terapii inovative care determina o imbunatațire vizibila a raspunsului terapeutic. „Daca in trecut nu prea aveai multe opțiuni terapeutice, și acestea erau cu șansa din ce in ce mai mica, in momentul…

- Romania a decis sa iși redeschida ambasada de la Kiev, a anunțat, marți, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Reluarea efectiva a activitații va avea loc imediat dupa ce pregatirile tehnice și de securitate necesare vor fi finalizate, a precizat acesta intr-o postare pe Twitter. Majoritatea statelor…