Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata fiul lui Codin Maticiuc. Are deja 12 ani! Codin Maticiuc, cel care era odinioara supranumit Craiul de Dorobanți, este fericitul tatic a doua fete minunate. Acesta are de mai mulți ani o relație cu frumoasa Ana Pandeli. Impreuna, cei doi formeaza o familie extrem de frumoasa. Ei au doua fiice:…

- Codin Maticiuc formeaza unul dintre cele mai frumoase și iubite cupluri din lumea mondena! Cu puțin timp in urma, cu ocazia zilei de naștere a actorului, mama copiilor sai i-a transmis un mesaj public. Dezvaluirile emoționante facute Ana Pandeli cu ocazia aniversarii barbatului care o face fericita…

- Codin Maticiuc a reușit sa devina un familist convins, iar regizorul se bucura de o familie superba. Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste cu Ana Pandeli și impreuna au doua fetițe, iar ea mai are un baiat dintr-o relație anterioara. Iata cum a reușit cea care l-a facut tata sa ii ajunga la…

- O femeie de 33 de ani, din SUA, creatoare de conținut online și fotografa, și-a luat prin surprindere fanii adresandu-le o intrebare extrem de sensibila prin intermediul unei postari pe TikTok: „Fostul meu soț și soția lui tocmai m-au invitat sa ma mut cu ei, in casa lor. Ce ar trebui sa fac?”.

- Andrei Nastase pare ca se descurca de minune in rolul de tata, chiar și atunci cand soția lui nu este prin preajma. Fiul fostului politician a fost surprins alaturi de copilul lui, intr-un parc din Capitala, fiind dovada clara ca Andrei Nastase este un parinte atent.

- Pepe este un tata desazvarșit, iar acest lucru il știe deja toata lumea. Indiferent daca este in public sau acasa, artistul da dovada ca Unviersul se invarte in jurul copiilor lui și nimic nu poate sa schimbe acest lucru. Pepe face orice sa ii vada fericiți, iar acest lucru ii aduce și lui bucurie in…

- Codin Maticiuc, in varsta de 42 de ani, are doua fetițe cu Ana Pandeli, iar partenera lui mai are un baiat din prima casnicie, cu care actorul se ințelege foarte bine. De altfel, el spune ca are trei copii, nu doi și asta pentru ca il cunoaște pe baiat de cand acesta avea 4 ani. Codin a vorbit despre…

- Ricardo Grigore adora sa petreaca timpul alaturi de familia sa și face astfel incat partenera lui sa fie mulțumita. De curand, fotbalistul a fost surprins alaturi de soție și fiul lor, la o sesiune de cumparaturi, fiind dovada clara ca are rabdare inclusiv la cumparaturi.