De la creșterea copiilor la creșterea adulților: Sindromul cuibului gol și provocările părintești cu Mirela Horumbă Orice parinte spune ca ”Fericirea copilului meu este cea mai importanta, sa-i fie lui bine!”. Parinții iși doresc sa le fie copiilor lor bine, mai bine decat le-a fost lor. De aceea incearca sa le ofere copiilor tot ceea ce ei nu au avut. Și pentru asta fac eforturi și, uneori, și greșeli. Dar așa iși justifica ei iubirea fața de copii. Ce e bine pentru copilul tau? ”Daca ar fi sa spun intr-o singura propoziție ce ii oferim copilului, ii oferim starea noastra de bine. In primul rand, ce putem sa ii dam este sentimentul de siguranța. Pentru un copil este fundamental. A se simți in siguranța inseamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Mirela Horumba, atrage atenția la podcastul Dialogurile Puterii, ca pentru mulți parinți creșterea copiilor este un proiect personal de viața, ceea ce nu este normal. ”Noi nu creștem copii, creștem adulți”. „Mulți parinți au ca proiect personal de viața creșterea copiilor, aceasta nu este…

- Psihologul Mirela Horumba, atrage atenția la podcastul Dialogurile Puterii, ca pentru mulți parinți creșterea copiilor este un proiect personal de viața, ceea ce nu este normal. ”Noi nu creștem copii, creștem adulți”. „Mulți parinți au ca proiect personal de viața creșterea copiilor, aceasta nu este…

- Psihologul Mirela Horumba a fost invitata la Dialogurile Puterii, unde a vorbit despre „modele de fericire”. Este evident, ne spune psihologul Mirela Horumba, la Dialogurile Puterii, a fi mai bine inseamna, intotdeauna, a fi fericit. De fapt, asta facem noi ca parinți, pentru copii, ii creștem și le…

- In Statele Unite se desfasoara primul caz in care parintii sunt judecati in instanta pentru infractiunile copilului lor, informeaza Rador Radio Romania.Mama unui baiat care a ucis in 2021 patru elevi intr-un liceu din statul american Michigan a depus marturie in procesul in care este judecata pentru…

- Cum au reacționat parinții lui Janni Alexandridis, atunci cand au aflat ca fiul lor va parasi afacerea familiei. Povestea incredibila de viața a caștigatorului sezonului 12 Chefi la Cuțite. Declarații exclusive!

- Clovnii medicali din echipa ONG-ului israelian Dream Doctors i-au inveselit pe copiii de la secția de oncologie a Spitalului Fundeni din București. Au fost alaturi de cei mai mici dintre refugiații ucraineni din Polonia și Republica Moldova și i-au ajutat atat pe israelieni, cat și pe palestinienii…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, o propunere legislativa prin care se stabileste ca indemnizatia pentru cresterea copilului se va plati si membrilor consiliilor de administratie, daca acea calitate a fost dobandita anterior solicitarii drepturilor si pana la finalizarea mandatului.

- Nicoleta Dragne a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit și cine o ajuta cu creșterea celor doi copii. Iata ce declarații a facut…