Ne dorim ce e mai bine pentru copilul nostru

- Lucian Șova, fostul ministru al Transporturilor, a tras un semnal de alarma asupra pericolelor asociate lipsei examenelor electorale și confortului politic indus in ultimii patru ani in Romania. Intr-un interviu acordat podcastului „Dialogurile Puterii” și difuzat pe toate canalele online ale Ziarului…

- Postare Facebook Academia de Poliție: Important! Mihu Daniel-Andrei are doar 20 de ani și este student in anul 2 la Academia de Poliție “Al. I. Cuza” din București, specializarea OSP. Andrei este din Focșani și a crescut intr-o familie modesta de oameni muncitori. Este un baiat respectuos și cu foarte…

- Ionel Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vorbește la podcastul „Dialogurile Puterii” despre modul in care ar putea fi rezolvata problema traficului in Capitala și in jurul sau. In opinia lui, drumurile radiale ar putea fi soluția salvatoare.…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Cluj Napoca face apel la parinți, sa se adreseze secției UPU, doar in situații in care acest lucru este necesar. „Va rugam sa va adresați UPU doar pentru situații care necesita evaluarea de urgența a copiilor. Prioritizarea copiilor bolnavi se face conform Protocolului…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat duminica, ca in noua lege a pensiilor, avem un articol care spune clar ca de acum inainte, in fiecare, an, in luna ianuarie, trebuie sa avem majorarea pensiilor cu rata inflatiei plus jumatate din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.…

- Gabriel Biriș, fondator al The Tax Institute, vorbește la Dialogurile Puterii despre modificarile Codului fiscal de la 1 ianuarie 2024 și efectele lui, de marile provocari ale lui 2024, care ar putea sa fie un an de criza, autogenerata și nu din exterior. Avocatul Gabriel Biriș spune ca 2024 ar putea…

- Efectele schimbarilor climatice și creșterea transparenței privind lanțurile de aprovizionare, diversitatea, echitatea sau incluziunea au dus la schimbarea cerințelor clienților și angajaților, la precauția investitorilor, precum și la creșterea semnificativa a nivelului de legiferare in domeniul sustenabilitații,…

- Cautarile online legate de "anxietatea climatica" au crescut dramatic, potrivit datelor colectate de Google, citate de BBC. Femeile sunt mai afectate de anxietatea climatica decat barbații, arata studiile.Creșterea numarului de incendii de vegetație, inundații și secete din intreaga lume sunt doar…