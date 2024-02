Stiri pe aceeasi tema

- Actorul romano-american Sebastian Stan a caștigat Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin, pentru cel mai bun rol principal intr-un film, potrivit... The post Sebastian Stan a caștigat Ursul de Argint la Berlin: „Pentru un baiețel din Romania, este foarte important” appeared first on Special…

- Gigi Becali a declarat azi ca a caștigat un proces la CEDO, pe care l-a inaintat statului roman. Patronul FCSB a reclamat statului roman la CEDO și a susținut ca acuzațiile aduse in dosarul schimbului de terenuri, pentru care in mai 2013 a fost condamnat la 3 ani de inchisoare. Iar azi, omul de afaceri…

- FCU Craiova a primit o lovitura in plex inaintea meciului cu CFR Cluj, din etapa 26 a Superligii. Mai exact, fundașul brazilian Giovanni Piccolomo, plecat cu scandal din Banie dupa numai 5 luni de la semnarea contractului, a reclamat clubul familiei Mititelu la FIFA pentru neplata salariilor. In ciuda…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- Un loc de joaca din Galați, finalizat in urma cu 6 ani, a fost inchis de instanța. Deranjați de zgomotul produs de copii, locatarii din blocurile vecine au dat Primaria in judecata și... au caștigat. "Era un zgomot infernal, e prea aproape de blocuri", spun cei care au semnat pentru desființarea parcului,…

- Un elev din Buzau, de la Colegiul National ”B.P. Hasdeu”, a caștigat procesul cu unitatea de invațamant și are de primit daune morale de 3.000 de euro. Acesta a fost primit, in 2018, media 2 la purtare pe primul semestru, in urma unei postari pe Facebook. Elevul a luat Bacalaureatul cu 9.05, iar parintii…

- Joi, 1 februarie, incepe procesul in care se vor judeca faptele criminalului din Gradina Botanica. In urma planului diabolic al acestuia, o copila de 14 ani a murit, iar un tanar de 18 ani a fost injunghiat si a suferit rani grave, insa medicii au reusit sa il stabilizeze, apoi sa ii ofere tratamentul…

- In prima instanta, Tribunalul Constanta a respins actiunea deschisa de Comuna Crucea si Primarul Comunei Crucea, ca nefondata.Pe rolul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat apelul declarat de Comuna Crucea si Primarul Comunei Crucea in procesul deschis fostului primar, Gheorghe Frigioi.Cazul are…