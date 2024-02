Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Mirela Horumba, atrage atenția la podcastul Dialogurile Puterii, ca pentru mulți parinți creșterea copiilor este un proiect personal de viața, ceea ce nu este normal. ”Noi nu creștem copii, creștem adulți”. „Mulți parinți au ca proiect personal de viața creșterea copiilor, aceasta nu este…

- Psihologul Mirela Horumba a fost invitata la Dialogurile Puterii, unde a vorbit despre „modele de fericire”. Este evident, ne spune psihologul Mirela Horumba, la Dialogurile Puterii, a fi mai bine inseamna, intotdeauna, a fi fericit. De fapt, asta facem noi ca parinți, pentru copii, ii creștem și le…

- Vladimir Khavinson, unul dintre cei mai cunoscuți gerontologi ruși, membru in Academia Rusa de Științe și fondator al Institutului de Gerontologie, a murit la 77 de ani, informeaza Moscow Times.

- In cadrul podcastului Dialogurile Puterii, Gabriel Avramescu, desemnat sa devina viitorul prim-vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a discutat despre diverse aspecte legate de activitatea ASF , concentrandu-se pe prețurile ridicate ale polițelor de asigurare și necesitatea…

- Nicoleta Dragne a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit și cine o ajuta cu creșterea celor doi copii. Iata ce declarații a facut…

- Tot mai multi parinti romani folosesc produsele cu melatonina pentru calmarea copiilor inainte de somn, iar de cele mai multe ori o fac fara indrumarea unui specialist. Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma asupra utilizarii in exces a acestor produse.

- Un barbat si-a injunghiat mortal sotia in fata celor doi copii mici, apoi a fotografiat cadavrul si a postat poza pe Facebook. Agresorul este fost cadru militar, iar apropiatii spun ca gelozia l-ar fi impins la un asemenea gest. Infuriat de gandul ca sotia l-ar fi inselat, barbatul de 34 de ani a luat…

- „Doar in cazul in care creste speranta de viata, ceea ce este o garantie pe care noi... Romanii au totusi o garantie ca nu va creste varsta de pensionar arbitrar, asa cum s-a dorit initial. Trebuie sa va mai spun ceva. Sa stiti ca cel putin in ceea ce ne priveste am facut tot ceea ce tine de noi, de…