Povestea unui fost consumator de droguri – Cu tine, înainte și după drog Pe Laurențiu Zloteanu l-am cunoscut la o expoziție de pictura. Povestea lui era și in picturile expuse și in dialogul de atunci. Astazi, la Dialogurile Puterii , Laurențiu va prezinta viața lui inainte și dupa droguri, cu momente greu de imaginat, de suportat. Vorbește cu calm despre toate durerile, frustrarile, despre lupta și despre oamenii care i-au fost alaturi. O poveste despre oameni și droguri, suferința și credința, vinovație, despre viața pur și simplu. Povestea lui Laurențiu ”Tendința naturala a oamenilor e de a da vina ca am fost batut, ca am fost molestat, ca am fost nu știu ce lucruri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

