Salariul minim a crescut, dar nu în avantajul salariatului Salariul minim este vehiculat ca o mare reușita sau avantaj acordat de catre politicieni celor mulți, aproximativ 1,5 milioane de angajați. Adica, 28 % din numarul total de salariați activi ”beneficiaza” de 3.300 de lei din care , in mana, iau 2.079 de lei. Acest nivel salarial devine punct de referința pentru stabilirea limitelor de contribuție pentru diverse venituri in 2024, afectand activitați precum cele liber-profesionale, independente, veniturile din inchirieri, investiții, tranzacții cripto și altele, și mai este folosit și pentru determinarea plafoanelor CASS pentru veniturile din 2024.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

