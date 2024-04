Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia Fodor și asta pentru ca Diana Fodor iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, Irina Fodor i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale. Iata ce a postat prezentatoarea de la Asia Express pe rețelele de socializare!

- Codin Maticiuc, in varsta de 43 de ani, era numit in trecut „Crai de Dorobanți”, fiind unul dintre „rasfațații” showbiz-ului. Intre timp, actorul a devenit tata și este un fmilist convins. Deși multa lume crede ca Maticiuc a avut „lumea la picioare” inca din copilarie, afaceristul a dezvaluit ca lucrurile…

- Sunt momente triste pentru cei ce l-au cunoscut pe Alexei Navalnii! Atat apropiații, cat și cei care au interacționat catuși de puțin cu el il plang pe liderul opoziției din Rusia. Dupa ce a fost condus pe ultimul drum, acum, Daria Navalnaia, fiica lui Alexei Navalnii, a transmis un mesaj emoționant…

- Fiica fostului premier Petre Roman a postat un mesaj emoționat pe pagina sa de socializare, de Valentine's Day. Desparțita recent de Marius Elisei, Oana Roman a uimit cu un mesaj despre iubire, deși toata lumea știe ca nu se afla in nicio relație.

- Codin Maticiuc este mereu impresionat de vorbele fiicei sale, Smaranda, in varsta de 4 ani și 10 luni. Actorul din serialul „Clanul” și „Miami Bici” are doua fetițe din relația cu Ana Pandeli.Codin Maticiuc, cunoscut pentru rolurile sale in diverse producții, a fost lasat fara cuvinte de fiica lui cea…

- Astazi muzicianul, intrepretul și compozitorul moldovean Dan Balan, iși sarbatorește ziua de naștere. Artistul a implinit 45 de ani, transmite Noi.md. Cu aceasta ocazie, mama sa, Ludmila Balan, a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „La mulți ani, Danuț! Dorința mea enorm de mare a…

- Pentru George Piștereanu ziua de 26 ianuarie 2024 este una cu totul speciala. Soția lui, Gigi Grasu, a nascut astazi o fetița, iar actorul a postat și primele imagini cu noul membru al familiei. Ce nume au ales cei doi pentru fiica lor.

- In perioada filmarilor pentru Miami Bici 2, Codin Maticiuc se afla pe platourile de filmare din America. Soția lui creștea singura cele doua fiice, Ilinca și Smaranda. Din cauza ca actorul nu era acasa, mai ales in primele luni de viața ale Ilincai, in cuplu au existat multe tensiuni. In exclusivitate…