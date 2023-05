Primarul general al Capitalei ese obligat sa emita actul de respingere a cererii de intrare in legalitate a construcției Catedral Plaza, transmite intr-un comunicat Arhiepiscopia Romano-Catolica din București (ARCB). Prin Hotararea nr. 2728 din data de 12.05.2023 Tribunalul Bucuresti a respins cererea Milllenium Building Development SRL de a intra in legalitate cu constructia Cathedral Plaza, „obligandu-l in acest fel pe primarul general al Municipiului Bucuresti sa continue demersurile de desfiintare a acestei constructii nelegale”, precizeaza intr-un comunicat ARCB. Astfel, Primarul general…