- Sfantul Parinte papa Francisc, in ziua de 21 noiembrie 2019, l-a numit arhiepiscop mitropolit de Bucuresti pe Excelenta Sa Mons. Aurel Perca, pana acum episcop auxiliar de Iasi. Totodata, Sfantul Parinte a acceptat cererea de retragere a arhiepiscopului Ioan Robu, care conduce Arhidieceza de Bucuresti…

- Arhidieceza Romano-Catolica de București transmite ca Papa Francisc l-a numit pe Monseniorul Aurel Perca in oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, in locul lui Ioan Robu,care a condus Arhidieceza timp de 36 de ani. Liturghia Solemna va avea loc sambata, la Catedrala Sf. Iosif, din Capitala,…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a salutat joi votul din Senatul american pentru confirmarea lui Adrian Zuckerman in functia de ambasador al SUA la Bucuresti. Fostul premier afirma ca acesta din urma este „puternic atasat de Romania s de romani” si ca numirea sa reprezinta „inceputul unei noi etape”.

- …dovada ca am stat doar trei luni la București și toate astea pentru ca nu am raspuns la comanda politica a unora sau altora, pentru ca nu sunt sluga”. In articolul cu titlu „Pirvulescu catre Gutau: Atata poți?”, in care Virgil Pirvulescu ii raspunde lui Gutau, dupa ce acesta gratuit la jignit, dar…

- Presedintele Conferintei Episcopale Catolice din Romania, IPS Ioan Robu, a anuntat miercuri ca se retrage de la conducerea arhiepiscopiei de Bucuresti. El a implinit la 6 noiembrie varsta de 75 de ani, varsta la care conform Codului Canonic al Bisericii Catolice e obligat sa-i scrie Papei de la Roma…

- Traficul din Bucuresti socheaza cu un nou incident violent. Un sofer nemultumit ca a trebuit sa ocoleasca biciclistii participanti la un eveniment a coborat din masina si s-a indreptat spre ei cu un pistol. A urmat un schimb de invective in care acesta este numit „taranel”, dupa care se retrage in masina…

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva a numit directorul general al Romsilva prin Hotararea cu nr. 23/23.08.2019. Astfel, conducerea executiva a Romsilva va fi asigurata de Gheorghe Mihailescu pentru un mandat cu durata de la data de 24.08.2019 pana la data de 31.12.2021.…