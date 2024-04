Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Vladimir Lipaev ambasador al Federației Ruse la București, acesta inlocuindu-l pe Valeri Kuzmin. Decretul semnat de Putin a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice, informeaza agenția rusa de presa de stat TASS.„Il numește pe Vladimir Georgievici…

- Statele europene discuta cum sa consolideze sprijinul militar acordat Republicii Moldova, in conditiile in care aceasta se confrunta cu eforturile de "destabilizare din ce in ce mai agresive" din partea Rusiei, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Ministerului francez de Externe, citat de…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a facut declarații importante cu privire la situația de securitate a Republicii Moldova in contextul tensiunilor din regiune, generate de situația din Ucraina. Potrivit oficialului, in acest moment nu exista indicii care sa sugereze o amenințare militara directa…

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, a avut miercuri, 7 februarie, in briefingul sau de presa, o interventie speciala dedicata "situatiei din Republica Moldova", in care a lansat un atac furibund la adresa autoritatilor de la Chisinau, pe care le acuza de "complicitate" cu autoritatile…

- Liderul guvernului de la Bratislava urmeaza sa se intalneasca miercuri cu premierul ucrainean Denis Șmihal, dar intalnirea nu are loc la Kiev, scrie Politico.Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca „nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei drept una „absolut normala”.„Chiar…