Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping este asteptat saptamana viitoare in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani, exceptand vizita efectuata anul trecut la Moscova. Este un turneu diplomatic care ar putea scoate in evidenta disensiunile europene in ceea ce priveste comertul cu Beijingul si modul in…

- Astfel, China a furnizat Rusiei imagini din satelit in scopuri militare, precum si microelectronica si echipamente pentru tancuri, potrivit unor persoane familiarizate cu aceasta chestiune. Sprijinul Chinei include, de asemenea, produse optice, propulsoare care sa fie folosite la rachete si o cooperare…

- In soluționarea politica "nu ar trebui sa existe invingatori și invinși". Despre aceasta, raspunzind la o intrebare despre razboiul din Ucraina, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. Potrivit acestuia, poziția Beijingului cu privire la "criza ucraineana" a fost…

- Fermieri i romani au devenit un nou subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. Purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe rus plange de mila agricultorilor din Romania. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus…

- Fermierii romani au devenit subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre nemultumirile pe care le au agricultorii romani in legatura…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, a fost convocat, duminica dimineata, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, in urma unor declaratii recente facute de oficiali ruși pe „teme importante, cu relevanta bilaterala, care isi au originea in trecutul istoric”. Nu este prima data…

- Moscova a avertizat, marți, Occidentul, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, ca va fi foarte dura daca Statele Unite și Uniunea Europeana vor confisca active rusești in valoare de sute de miliarde de dolari, relateaza Reuters, care citeaza presa rusa.Tranzacțiile…