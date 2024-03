Procesiune de Florii pe străzile din București. Începe Săptămâna Sfântă a credincioșilor romano-catolici Celebrarea sarbatorii Floriilor in Biserica Romano-Catolica este marcata, duminica, la București, prin tradiționala Procesiune de Florii, la care participa credincioși, persoane consacrate și preoți din comunitațile și parohiile romano-catolice din București și imprejurimi. Procesiunea incepe la ora 15.00, din Piața „Fericitul Vladimir Ghika” de langa Biserica Franceza (Sacre Coeur – Preasfanta Inima a lui Isus), cu celebrarea de sfințire a tradiționalelor ramuri, și se incheie la Catedrala Sf. Iosif , avand urmatorul traseu: Piața „Fer. Vladimir Ghika”, Str. Cpt. Demetriade, B-dul Aviatorilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesiunea de Florii va incepe duminica, 24 martie, la ora 15.00, din Piața „Fer. Vladimir Ghika” de langa Biserica Sacre Coeur, cu celebrarea de sfințire a tradiționalelor ramuri, și se va incheia la Catedrala Sf. Iosif, anunța Arhiepiscopia Romano-Catolica București.Procesiunea va avea urmatorul…

- Acestia au depus flori si au aprins lumanari pentru disidentul rus Alexei Navalnii, decedat intr-o inchisoare din Siberia, dar au adus si pancarte prin care critica actiunile Rusiei din ultimii doi ani. "Rusia, stat terorist" a fost unul dintre sloganurile strigate de protestatari in fata ambasadei…

- Andreea Beatrice Ana s-a impus in finala categoriei 55 de kilograme in cadrul Campionatelor Europene de la București, dupa o finala controlata in fața moldovencei Mariana Draguțan. Pana acum 2 ani, Romania nu avea niciun titlu european la lupte feminin. In 2022, Andreea Ana reușea ca rupa acest blestem,…

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu U Cluj! Disputa din Banie il va avea „central“ pe Radu Petrescu (Bucuresti). Acesta va fi ajutat la cele doua…

- Peste 500 de taximetristi protesteaza miercuri, in intervalul orar 9:00 – 14:00, in Piata Constitutiei si Piata Victoriei, solicitand o serie de modificari legislative privind transportul in regim de taxi si transportul alternativ, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Pentru Drepturile…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat vineri, de ce a respins mai multe solicitari de proteste ale fermierilor și transportatorilor in București și de ce a acceptat-o, intr-un final, pe una dintre ele, aceasta fiind semnata de doi avocați ai SOS Romania, partidul condus de senatoarea…

- Fermierii și transportatorii vor putea sa-și strige nemulțumirile in București. Acest lucru este posibil dupa ce Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei a aprobat protestul. Potrivit edilului, protestul va avea loc in Piața Constituției in zilelele de duminica, luni și marți. La manifestație sunt…

- Zeci de autovehicule ale unor firme de transport participa, vineri, pentru a treia zi consecutiv, la un protest spontan. Camioane din mai multe zone ale tarii se afla la intrarea in Capitala. Surse din randul organizatiilor patronale ale transportatorilor au declarat pentru News.ro ca saptamana…