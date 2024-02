Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul georgian a aprobat joi numirea lui Irakli Kobakhidze in functia de nou prim-ministru, un lider cunoscut pentru pozitiile sale prudente fata de Occident, intr-un moment in care tara este impartita intre pasi catre UE si o politica considerata pro-Kremlin, relateaza AFP.

- Președintele in exercițiu al partidului de guvernamint Visul georgian - Georgia democratica, Irakli Kobakhidze, a fost propus pentru funcția de prim-ministru al țarii. Kobakhidze a fost inaintat la congresul partidului de guvernamint Visul Georgian din 1 februarie, a anunțat presa georgiana. Funcția…

- Prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili și șeful partidului de guvernamint ”Visul Georgian”, Irakli Kobakhidze, vor face schimb de funcții. Acest lucru va fi anunțat la 1 februarie, relateaza compania de televiziune Imedi. Presa georgiana leaga aceasta decizie de viitoarele alegeri parlamentare…

- Noua guvernatoare a BNM, Anca Dragu, a fost prezentata echipei de catre președintele Parlamentului, Igor Grosu. Astfel, șefa BNM a venit cu un mesaj, dupa ce numirea sa in funcția a starnit un val de critici.

- „Nu scapa nimeni de inchisoare. In primul rand, nu iese nimeni din puscarie. In al doilea rand, in proiectul meu si al domnului presedinte Nicolae Ciuca, nu stiu daca dumneavoastra stiati, dar m-as fi asteptat ca presa sa faca la momentul respectiv totusi un caz din asta, DIICOT si DNA nu mai aveau…

- Ionuț Lupu a fost numit in funcția de director general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), conform unui ordin semnat de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Numirea vine in contextul unui ultimatum al ministrului, care a solicitat deblocarea dosarelor fermierilor și a plaților…

- Azi se discuta in camerele reunite ale Parlamentului bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024. Deputatii si senatorii au avut obligația sa depuna amendamente la cele doua proiecte pana ieri la ora 14,00. Azi, la ora 10,00, Birourile permanente reunite urmeaza sa stabileasca timpii…

- Deputații s-au intrunit astazi, 30 noiembrie, intr-o noua ședința plenara. Pe ordinea de zi au fost 18 proiecte. Totodata, Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, aflat in vizita la Chișinau, a susținut un discurs.