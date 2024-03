Locotenent colonel Donici Viorel, numit prim procuror adjunct la Parchetul Militar Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul Fanel Rusu a fost delegat prim procuror adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, urmand ca delegarea sa intre in vigoare de maine, 1 martie 2024. Decizia a fost luata cu unanimitate de catre Sectia pentru Procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, iar delegarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, din nou pronuntarea in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care…

- Augustina Liliana Vengherschi, fostul prim procuror delegat al Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, va fi numit judecator Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a inaintat catre Presedintele Romaniei propunerea privind eliberarea din functia de procuror a Augustinei…

- Magistratul Monica Mariana Drumea, prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova, a fost propusa pentru a asigura in continuare functia de conducere, cu delegatie. Propunerea va fi analizata de catre membrii Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in cadrul sedintei…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care numește procurori șefi in cadrul DNA, dar și in cadrul altor structuri ale Parchetului.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 4 ianuarie 2024, urmatoarele decrete: Decret pentru numirea domnului Ardeleanu Ionuț in funcția…

- Maina Coca Cretu va asigura functia de prim procuror al Parchetului Tribunalului Tulcea si de la 1 ianuarie 2024, cu delegatie. Decizia a fost luata de catre Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, in sedinta din 20 decembrie 2023, dupa suplimentarea ordinii…

- Dan Stepanencu a fost delegat prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Tulcea, decizia fiind luata cu unanimitate de catre Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabila incepand cu data de 1 ianuarie 2024 pana la ocuparea functiei prin concurs sau…