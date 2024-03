Adjunct nou in DNA! Este vizata Sectia judiciara

Sectia pentru Procurori din CSM va analiza in sedinta din data de 2 aprilie 2024 propunerea de delegare in functia de procuror sef adjunct al Sectiei judiciare penale din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a lui Chiriac Marian, procuror in cadrul acestei structuri. De asemenea, tot in sedinta din 2 aprilie 2024, se va decide propunerea de delegare in functia de procuror sef Sectie judiciara la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a lui Zaharia Adrian Constantin, procuror in cadrul acest ...