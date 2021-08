Stiri pe aceeasi tema

- La 11.000 de km distanta de Franta, semnarea contractului cu echipa Paris Saint-Germain de catre capitanul selectionatei Argentinei Lionel Messi este urmarita cu fervoare in randul populatiei din Argentina si de catre presa sud-americana, informeaza AFP. "Messi si ziua 10", noteaza cotidianul…

- Argentina a dezvaluit un nou sistem national de identitate pentru oamenii care se identifica drept non-binari, scrie BBC, conform news.ro. Potrivit legislatiei nationale, argentinienii au dreptul de a se identifica neutri din punct de vedere al genului. Dar acest lucru nu a fost reflectat…

- Argentina a introdus un nou sistem national de identitate pentru oamenii care se identifica drept non-binari, scrie BBC. Potrivit legislatiei nationale, argentinienii au dreptul de a se identifica neutri din punct de vedere al genului. Dar acest lucru nu a fost reflectat în acte, rezidentii putând…

- În orașul mexican Puebla s-a deschis acum doar câteva zile o biserica închinata lui Diego Maradona. Regretatul star argentinian are și o religie proprie, înființata acum mai mult de 20 de ani. Biserica din centrul orașului mexican Puebla, deschisa pe 7 iulie și închinata…

- Echipa de fotbal Unirea Dej are in lot doi jucatori noi: un portar și un atacant imprumutat de la Farul Constanța. Este vorba despre CLAUDIU CHINDRIȘ și ALEX POP. ”Portarul CLAUDIU CHINDRIȘ s-a format la Scoala de Fotbal Ardealul Cluj-Napoca, cu care a fost vicecampion national in anul 2016. Maramureșeanul…

- Francisco Duarte (21 de ani) este mijlocas la echipa Club Atletico Rentistas si a fost testat pozitiv, cu Covid-19, la sosirea in Argentina pentru meciul cu Racing Club din Copa Libertadores. El a fost plasat in carantina, fiind cazat intr-o camera de la etajul 11 al unui hotel din Buenos Aires. Cand…

- Numarul de cazuri zilnice de infectare cu Covid a crescut in Argentina de la circa 5.000 in martie, la peste 35.000 in aceasta saptamana, pe fondul relaxarii restricțiilor și a unei rate mici de vaccinare, relateaza The Guardian. Intr-o discuție cu publicația britanica, medicul de terapie intensiva…

- Argentina a inregistrat marti cel mai mare numar de noi cazuri de contaminare cu COVID-19 (35.543) si de decese (745) in 24 de ore de la inceputul pandemiei de coronavirus, au anuntat autoritatile, potrivit www.aa.com.tr . In total, Argentina a inregistrat 3.371.508 cazuri de COVID-19 si 71.771 de decese,…