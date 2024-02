Stiri pe aceeasi tema

- Victima, in varsta de 43 de ani, a fost injunghiata in piept cu putin timp inainte de pauza meciului castigat de echipa locala Chacarita in fata echipei Deportivo Maipu (2-0), relateaza site-ul rmc.fr. preluat de News.ro.Potrivit anchetei, barbatul a fost implicat intr-o incaierare generala care a izbucnit…

- Mii de oameni au ieșit miercuri pe strazile din Buenos Aires pentru a protesta impotriva masurilor de șoc economic ale guvernului, in primul test real pentru noul președinte libertarian al Argentinei, Javier Milei. Milei, care a preluat mandatul la inceputul acestei luni cu promisiunea de a reduce cheltuielile…

- Mural impresionant dedicat lui Leo Messi in Buenos Aires. Portret de 35 de metri inalțime pe 15 metri lațime, cu primul gol marcat la Mondialul din Qatar. A trecut un an de cand Argentina este noua regina a lumii, dupa ce-a ridicat deasupra capului trofeul Cupei Mondiale, in Qatar. Leo Messi a fost…

- Noul președinte al Argentinei, Javier Milei, a spus ca va aplica taierea cheltuielilor, astfel incit sa scada datoria publica și inflația care a trecut de 140%. „Nu exista alternativa la austeritate și nu exista alternativa la terapia de șoc. Știm ca pe termen scurt situația se va inrautați, dar apoi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar, Viktor Orban, au purtat, duminica, o scurta discuție in timp ce participau la investirea președintelui argentinian Javier Milei, relateaza Reuters. Imagini cu cei doi au aparut pe canalul de YouTube al Senatului argentinian. Pana in acest…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a plecat, vineri, de la Paris catre Buenos Aires, unde va participa duminica, 10 decembrie, la ceremonia de investire in functie a noului presedinte argentinian Javier Milei, a declarat pentru MTI Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului maghiar, potrivit…

- Curtea Constitutionala a Peru a dispus marti eliberarea "imediata" a fostului presedinte peruan Alberto Fujimori, 85 de ani, care ispaseste din 2009 o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii, noteaza AFP, citat de Agerpres.Potrivit unei ordonante consultate de AFP, Curtea…

- Javier Milei a fost ales noul președinte din Argentina, dupa ce l-a invins in turul doi al alegerilor, cu un scor categoric, pe contracandidatul sau, actualul ministru al Economiei, Sergio Massa.