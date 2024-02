Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz (locul 2 ATP, 20 de ani) și-a propus sa revina in fruntea clasamentului mondial și, implicit, sa il detroneze pe veteranul Novak Djokovic (26 de ani). Aflat in Argentina, unde s-a calificat in sferturi la turneul de la Buenos Aires, sportivul iberic și-a dezvaluit ambițiile in fața presei.…

- Mormantul fostului presedinte argentinian Carlos Menem (1989-1999) si al fiului sau Carlos Jr a fost vandalizat impreuna cu alte o suta de morminte in cimitirul islamic din Buenos Aires, a anuntat joi Asociatia arabo-islamica din Argentina (AAAI), noteaza AFP, citat de Agerpres. Atacul nocturn, care…

- U Cluj vrea sa prinda cu orice preț play-off-ul Superligii! Clujenii l-au transferat pe varful de atac argentinian Federico Anselmo, jucator cu peste 130 de meciuri in primele doua ligi din Argentina.Crescut de clubul Estudiantes de La Plata, Federico Anselmo a debutat la nivel de seniori chiar in Liga…

- Mii de oameni au ieșit miercuri pe strazile din Buenos Aires pentru a protesta impotriva masurilor de șoc economic ale guvernului, in primul test real pentru noul președinte libertarian al Argentinei, Javier Milei. Milei, care a preluat mandatul la inceputul acestei luni cu promisiunea de a reduce cheltuielile…

- Noul președinte al Argentinei, Javier Milei, a spus ca va aplica taierea cheltuielilor, astfel incit sa scada datoria publica și inflația care a trecut de 140%. „Nu exista alternativa la austeritate și nu exista alternativa la terapia de șoc. Știm ca pe termen scurt situația se va inrautați, dar apoi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar, Viktor Orban, au purtat, duminica, o scurta discuție in timp ce participau la investirea președintelui argentinian Javier Milei, relateaza Reuters. Imagini cu cei doi au aparut pe canalul de YouTube al Senatului argentinian. Pana in acest…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a plecat, vineri, de la Paris catre Buenos Aires, unde va participa duminica, 10 decembrie, la ceremonia de investire in functie a noului presedinte argentinian Javier Milei, a declarat pentru MTI Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului maghiar, potrivit…

- Hollywood-ul pregateste un film despre viata lui Donald Trump, iar actorul de origine romana, Sebastian Stan, va interpreta rolul tanarului omul de afaceri in noua producție cinematografica „The Apprentice”, in regia lui Ali Abbasi. Din distributie mai fac parte Jeremy Strong și Maria Bakalova. „The…