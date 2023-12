Stiri pe aceeasi tema

- Arena Naționala a avut in 2023 incasari de aproximativ un milion de euro, a anunțat joi primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.Potrivit primarului, Arena Naționala a gazduit in acest an 39 de evenimente, printre care 27 de meciuri din campionatul intern și meciuri internaționale și doua concerte…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, 28 decembrie, ca cele aproape 40 de evenimente organizate pe Arena Naționala din București in 2023, printre care concertele Depeche Mode si Gun's Roses, au adus venituri de aproximativ un milion de euro. „Arena Nationala in 2023: Aproximativ 1 milion de…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca pentru anul viitor, pe Arena Nationala, sunt programare deja concerte foarte asteptate de public si anume Ed Sheeran si Coldplay, precum si un meci demonstrativ al Generatiei de Aur a fotbalistilor romani, potrivit news.ro.„Arena Nationala in 2023:…

- Nicușor Dan, primarul general al municipiului București, susține ca Arena Naționala a produs aproximativ un milion de euro prin evenimentele pe care le-a gazduit in 2023. Arena Naționala, casa obișnuita a celor de la FCSB, a gazduit diverse evenimente in 2023, de la meciuri de fotbal la concerte și…

- Nicusor Dan a argumentat ca PSD beneficiaza de un electorat stabil, ceea ce ii confera un avantaj in aceste alegeri cruciale pentru viitorul Capitalei. El a sustinut, cadrul unei emisiuni, ca nu ii este teama sa o aiba drept contracandidat, anul viitor, pe Gabriela Firea, fost edil general al Bucurestiului."Nu…

- Problemele administrației Capitalei sunt deja cunoscute de toți locuitorii, de la traficul ingrozior sau lipsa parcarilor și termoficare, pana la blocarea tuturor marilor proiecte de infrastructura. Pe langa ele, economia a suferit pagube uriașe in ultimii trei ani ai administrației PNL-USR-PMP,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi, ca primarul Capitalei, Nicusor Dan, are ''o singura solutie'', daca vrea sa mai primeasca sustinerea liberalilor pentru un nou mandat, anume sa se inscrie in PNL.

- In ultimii trei ani, Capitala a atras fonduri nerambursabile cu o valoare totala de peste trei miliarde de lei pentru proiecte de dezvoltare a Capitalei in mai multe domenii, anunța Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, marți, pe Facebook.„In ultimii trei ani, am atras Fonduri Nerambursabile…