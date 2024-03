Angajații PMB rămân fără bani. Nicușor Dan: ”7.000 de salariați vor primi luni doar 25% din salariu” Dupa ce bugetul Capitalei a picat a doua oara la vot, primaria generala este aproape in imposibilitate de plata. Nicușor Dan a explicat ca luni nu vor putea fi platite salariile integral. Nicușor Dan: ”7.000 de salariați vor primi luni doar 25% din salariu” Nicușor Dan a explicat ce se intampla cu bugetul Capitalei . Edilul considera ca blocarea bugetului este ”un context politic preelectoral”. ”In momentul acesta nu mai exista majoritatea care a funcționat mai bine de trei ani. A existat o majoritate de 34 din 35 de consilieri de la USR, PNL, PMP, iar in acest moment aceasta majoritate nu mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

