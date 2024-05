Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avrmescu Fanii actualului primar edil-șef, Nicușor Dan, pot rasufla și vota din nou ușurați, avand iarași motive pentru a-l alege pe matematicianul mascat și cocoșat de greutatea frezurii pentru un nou mandat de primar general al Capitalei. Partidul Social Democrat (PSD), in toate…

- Ilustrație: Marian Avramescu Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care viseaza la un nou mandat de edil-șef, poate sa mai ia o pauza de la dat fara numar in campania electorala cu banii “din donații”. La cat de mult o ajuta președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si-a depus, joi, candidatura pentru un nou mandat, alaturi de liderii Aliantei Dreapta Unita, care au depus lista de candidati pentru Consiliul General.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a lansat miercuri un apel la responsabilitate, dupa ce proiectul de buget al municipalitatii a fost respins pentru a doua oara de Consiliul General.El a subliniat ca este deschis la dialog cu orice grup politic din CGMB."Ieri toata ziua numai asta am facut.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Bucureștiului, dar nu ia in calcul sa se reinscrie in USR. Edilul a menționat ca „ar fi pacat” sa revina PSD la conducerea celui mai mare oraș din țara.

- Nicusor Dan a acuzat, duminica, o „lacuna legislativa” in ceea ce priveste modul in care se realizeaza exproprierile. Primarul general al Capitalei subliniaza ca, in prezent, suma cu care este rascumparat un spatiu verde nu tine cont de suprafata construibila a terenului. Suma cu care este rascumparat…

- Primarul a declarat ca exista o "problema de practica" la nivelul notarilor, adaugand ca suma pentru exproprieri ar trebui sa fie proportionala cu suprafata construibila a unui teren. Pentru exemplificare, el a atras atentia ca, potrivit regulamentului de urbanism, in cazul unui teren construibil,…