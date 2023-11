Aproximativ 40 de muncitori, blocaţi în Himalaya indiană, în urma surpării unui tunel rutier aflat în construcţie, Char Dham ”Cei 40 de muncitori blocati inauntrul tunelului sunt in viata”, a anuntat duminica intr-un comunicat un comandant de rang inalt din cadrul Fortei nationale indiene de interventie in caz de catastrofe, Karamveer Singh Bhandari. ”Le-am trimis apa si hrana”, a anuntat el. Surparea a avut loc duminica, in Himalaya indiana, in timp ce un grup de muncitori parasea locul constructiei si sosea o echipa de schimb. An under-construction tunnel between Silkyara and Dandalgaon on the Brahmakhal-Yamunotri National Highway —part of the Char Dham all-weather road project — collapsed 40 workers trapped inside.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

