Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Argeș și-a evaluat activitatea desfașurata anul trecut. Potrivit acestei evaluari, in 2023, polițiștii rutieri au participat la 2.869 de acțiuni organizate in Argeș. Cu acest prilej, conform unui raport transmis presei, au fost constatate peste 1.400 de infracțiuni,…

- Nu mai puțin de 14.156 accidente rutiere grave au fost inregistrate in Romania in ultimii trei ani, soldate cu 11.021 persoane ranite grav și 4.957 morți. Romania se situeaza astfel pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol.

- Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Salaj a publicat un raport din care reiese ca in primele șase luni din anul 2023, in județ au fost inregistrate 28 de accidente rutiere grave, soldate cu cinci morți și zeci de raniți. Principalele cauze care au stat la baza producerii acestor accidente sunt…

- 1.545 de persoane au murit in accidente rutiere, anul trecut, cu 88 mai puține decat in anul precedent, se arata intr-un bilanț al activitații pe 2023, prezentat sambata de Benone-Marian Matei, inspector general al Poliției Romane. Conform acestuia, in 2023, la nivel național, au fost inregistrate 4.525…

- Cinci persoane au fost ranite, azi noapte, in accidente rutiere petrecute in județul Argeș. Doi dintre raniți au fost transportați la spital. Evenimentele rutiere au avut loc in comunele Mozaceni, Țițești și Baiculești, potrivit incomod-media.ro . De fiecare data, a fost vorba despre vehicule care au…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, ieri, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate 4.525…

- Bilanț negru pe șoselele din Romania. Peste 1.500 de oameni au murit in accidente rutiere in 2023 Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate 4.525 de accidente rutiere grave, soldate…